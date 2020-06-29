Сегодня, 29 июня, в Украину из Италии доставят насосное оборудование и средства индивидуальной защиты для жителей терпящей стихийное бедствие Западной Украины. Таким образом Евросоюз продолжает мобилизовать экстренную помощь нашей стране.

Об этом представитель ЕС сообщил во время брифинга в Брюсселе, передает УНН.

"В контексте разрушительных наводнений на западе Украины ЕС продолжает мобилизовать экстренную помощь через механизм гражданской обороны. Сегодня самолет правительства Италии доставит пострадавшему населению в Украине насосное оборудование, средства индивидуальной защиты, бензопилы, электрогенераторы и палатки", - сказал представитель ЕС.

Дипломат напомнил, что эта помощь будет направлена в дополнение к той, что была предоствлена Украине Швецией в минувшие выходные.

Евросоюз также отправил карты пострадавших от бедствия районов, сделанные с помощью европейской спутниковой системы Copernicus.

Ранее "Страна" писала о том, что у Зеленского поблагодарили пятерку стран за помощь в борьбе с наводнениями на западной Украине.

Также мы сообщали, что после наводнения в Ивано-Франковской области дезинфицируют колодцы.