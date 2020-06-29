Социологи выяснили, что 40% украинцев не поддерживают идею внедрения второго этапа медицинской реформы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, обнародованные в понедельник, 29 июня.

Так, социологи провели опрос в период с 20 по 23 июня, в нем участвовали 2 000 респондентов. Им предложили ответить, как они оценивают идею продолжения медицинской реформы в Украине.

В результате исследования стало известно, что за продолжение реформы высказались 25% опрошенных, против такой идеи выступили 40% респондентов.

Еще 32% украинцев заявили, что мало что знают о втором этапе медицинской реформы, поэтому им трудно ответить. Отказались давать ответ 4% опрошенных.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как поменяют медреформу Супрун с 1 июля.

Также мы сообщали, что экс-глава Минздрава Ульяна Супрун назвала намерения властей приостановить второй этап ее медреформы "трусливым шагом в прошлое".