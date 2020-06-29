По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в воскресенье, 28 июня, в мире зафиксировали новый антирекорд по числу заражений коронавирусом, выявленных за сутки. Covid-19 обнаружили у более 189 тысяч человек.

Об этом сообщает ТАСС, в понедельник, 29 июня.

Отмечается, что эпидемия достигла рекордно высокого уровня в США - там показатели превышают 40 тысяч случаев заражения за сутки, они являются абсолютным мировым лидером по количеству инфицированных и умерших из-за коронавируса. Примерно такое же количество заболевших находится в Бразилии.

Как сообщается, главным очагом коронавирусной инфекции в Азии остается Индия. По данным индийского Минздрава, абсолютный рекорд - более 19,9 тысяч новых случаев заражения за сутки - был зарегистрирован в воскресенье, 28 июня.

Стоит отметить, что прошлый максимальный прирост был 21 июня, тогда ВОЗ зафиксировала 183 тысячи заразившихся.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 29 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 43 628 человек. За сутки болезнь подтвердилась у 646 человек.

Также мы сообщали, что, по данным ВОЗ, на текущей неделе количество случаев заражения может превысить 10 миллионов.