Коронавирус подтвержден у троих депутатов парламента Турции из оппозиционной Демократической партии народов (HDP). Заболевание было выявлено во время тестирования всех членов парламента после того, как Covid-19 был обнаружен у одного из уборщиков учреждения на прошлой неделе.

Об этом сообщает издание Turkish Minute со ссылкой на официальное заявление партии.

Имена депутатов не называются. Известно, что у них нет тяжелых симптомов болезни, но тем не менее они находятся под медицинским наблюдением.

По последним данным, в Турции выявили более 200 тысяч случаев коронавируса. Умерли 5 097 человек, выздоровели более 170 тысяч.

Ранее "Страна" писала о том, что с 1 июля для украинцев открывается Турция, и разбиралась, что изменится на отдыхе.

Также мы сообщали, что Турцию за два дня потрясло второе землетрясение.