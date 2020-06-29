Чуть более половины украинцев (51%) считают, что расследование уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко являются наказанием за его преступления и борьбой за справедливость.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованного в понедельник, 29 июня.

Так, участникам опроса задали вопрос, считают ли они, что расследование уголовных дел против Петра Порошенко является наказанием за нарушение закона и борьбой за справедливость, или же - политическим преследованием экс-президента со стороны действующей власти. 51% опрошенных выбрали первый вариант, 30% - второй, 19% сказали, что им трудно ответить на этот вопрос.

Исследование проводилось с 20 по 23 июня 2020 года, путем телефонного интервью с использованием компьютера (CATI). В опросе участвовало взрослое население из всех регионов Украины, кроме Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% — для показателей близких к 25%, 1,4% — для показателей близких к 10%.

Напомним, в начале июня Петру Порошенко было вручено первое подозрение - по делу о незаконном назначении Семочко заместителем Службы внешней разведки Украины.

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