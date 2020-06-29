По состоянию на понедельник, 29 июня, Киев и еще 12 областей Украины не готовы к следующему этапу ослабления карантина.

Соответствующую статистику привела пресс-служба Минздрава Украины.

Так, на следующий этап ослабления карантина из-за повышенного показателя динамики заболеваемости не могут перейти жители Волынской (21, 42%), Закарпатской (16,12%), Ивано-Франковской (11,07%), Львовской (15,17%), Ровенской (19,90%), Харьковской (11,32%) и Черновицкой области (10,82%).

Показатель общего объема тестирования (24 на 100 000 населения) нарушен в Донецкой (23,23), Луганской (23,57) и Черниговской областях (19,94).

А вот уровень загруженности больничных коек (не больше 50%) превышен в Закарпатской области. Приближаются к этой отметке Винницкая (41,45%), Волынская (44,71%), Львовская (43,73%) и Черновицкая (45,89%) области.

Напомним, в понедельник, 29 июня, Центр общественного здоровья Украины опубликовал свежую статистику распространения коронавируса по регионам страны. Всего в стране подтверждены 43 628 случаев коронавирусной инфекции. Позже чиновники опубликовали и карту распространения болезни по регионам.

Также "Страна" писала, что за сутки коронавирус подтвердился у 45 жителей столицы.