На трассе Одесса - Киев снова образовалась длинная пробка из машин, которые теперь хотят покинуть курортный город после длинных выходных в честь Дня Конституции.

Соответствующие фото в понедельник, 29 июня, опубликовал одесский журналист Максим Войтенко на своей странице в Facebook.

"Исход киевлян из Одессы", - подписал снимки Войтенко.

Как видно на фотографиях, вдоль дороги тянется большая очередь из автомобилей, преимущественно с киевскими номерами.

На трассе под Одессой - гигантская пробка. Фото: Facebook/ Максим Войтенко

Напомним, 26 июня сообщалось, что перед длинными выходными на трассе Одесса - Киев образовалась километровая пробка. Тогда движение транспорта было затруднено из-за ремонта Южного моста.

Также мы писали, что под Одессой перекроют часть дороги на Рени из-за опасности затопления.