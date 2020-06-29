В популярном курортном городе Моршин во Львовской области вчера вечером, 28 июня, сильный ливень подтопил подвальные помещения санаторно-гостиничных комплексов и Дворца культуры. Спасатели откачали воду.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"28 июня в 22:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в Моршине в результате сильного ливня произошло подтопление подвалов 5-ти объектов - 4 санаторно-гостиничных комплексов и Дворца культуры", - говорится в сообщении.

На место происшествия было направлено отделение государственной пожарно-спасательной части города.

Спасатели откачали 142 кубических метра воды из подвалов трех санаториев. Во Дворце культуры и одной гостинице работы не проводили - уровень воды упал самостоятельно.

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