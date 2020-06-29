По состоянию на понедельник, 29 июня, в Вооруженных силах Украины коронавирус подтвердился у одного бойца. Общее число зараженных достигло 180 военнослужащих.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 10:00 29 июня в Вооруженных Силах Украины 180 человек болеют острой респираторной болезнью Covid-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 310 человек, летальных случаев - 5", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что на изоляции всего находится 569 военных. В ближайшие три дня режим самоизоляции заканчивается у 40 бойцов.

"За прошедшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания. Военнослужащий (Киевская область) находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - подчеркивается в тексте сообщения.

Напомним, днем ранее мы писали о том, что коронавирусом в рядах ВСУ заболели 21 человек, а общее число зараженных было 179 бойцов.

Напомним, что в минувшую пятницу подтвердились три случая коронавируса в ВСУ.