В Киеве выявлены нарушения в работе некоторых рынков. Это выяснилось после проверки соблюдения профилактических и противоэпидемических мер, которую провели на 154 объектах, в том числе на 41 рынке.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

"При участии специалистов ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве провели мониторинг на 154 объектах, из них 41 рынок. По результатам предоставлено 11 писем с предложениями устранения недостатков", - сообщили в Госпродпотребслужбе.

Также опубликован перечень нарушений, которые были выявлены в результате проверки рынков:

Частично не соблюдаются показатели микроклимата в помещениях - "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32; "Оптима", ул. Мурманская, 6д, "Левобережный" ул. Е. Сверстюка, 3, "Оболонь" ул. Героев Днепра, 41, Печерский рынок, Печерская площадь, 1. М. Бойчука 1\2; "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2.

Не соблюдается входной санитраный контроль и социальная дистанция - рынок "Колибрис" ул. Леся Курбаса, 6.

Не проводится сквозное проветривание помещений каждые три часа - рынок "Днепр", бул.Кольцова, 12.

Не систематическая термометрия работников - т\м "Дарница" ул.Попудренко, 5.

Используются сомнительные дезинфекционные средства, не имеющие государственной регистрации- т/м "Вырлица" ул.Декабристов, 12а.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве на рынке "Троещина" зафиксировали вспышку вируса.

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