В доработанный проект закона "О медиа", который должны внести в Раду после 1 июля, значительно расшили возможности блокировки СМИ в сравнение с первоначальным вариантом.

Законопроект находится в распоряжении "Страны".

Так, предполагается ввести 5 видов санкций: штраф, аннулирование регистрации медиа, аннулирование лицензии, запрет онлайн-медиа на территории Украины, запрет иностранного аудиовизуального медиа-сервиса на территории Украины.

Нацсовет сможет устанавливать штраф самостоятельно. Остальные санкции будут вводить по решению суда.

Кроме того, в законопроекте появился отдельный блок о реализации блокировки онлайн-медиа.

Для медиа, доменное имя которых UA или УКР, будут требовать от регистратора доменных имен прекратить регистрацию или сопровождение доменного имени. Также обяжут поставщика услуг хостинга (если он является резидентом Украины), прекратить предоставление этих услуг.

В случае, если медиа зарегистрированы в других доменных зонах, тогда обяжут провайдеров блокировать ресурс.

Для онлайн-медиа, которые подают информацию через платформы общего доступа к информации (например, Youtube) - будут требовать ограничить доступ к страницам этого ресурса от собственника платформы.

Также Нацсовет получит право обращаться к собственникам поисковых систем и соцсетей, в том числе иностранным, с требованием исключения или блокирования в результатах поиска или каталогах информации, которая подпала под санкции в Украине.

Другими словами, Нацсовет будет требовать не просто заблокировать сайт в Украине, но и закрыть страницы этого медиа в соцсетях, например в Facebook, и не выдавать его статьи или другие информационные материалы в поисковиках Google, Yahoo, Bing и прочих систем.

Отметим, что сейчас заблокировать сайт можно лишь после того, как будут доказаны в юридическом порядке случаи нарушения закона - например, расследованы уголовные дела по контенту сайта.

Санкционные ограничения для СМИ, как и в прошлой версии проекта, будут зависеть от трех групп нарушений: незначительных, значительных и грубых.

К примеру, незначительные нарушения - это нарушение сроков ответов на запросы Нацсовета, нарушение сроков внесения изменений в реестр или несоблюдение требований по исходящим данным.

Значительные нарушения - это обнародование любой общезапрещенной информации. Статья о том, какая информация подпадает под запрет для медиа в новый проект перекочевала практически в полном объеме из старого закона.

Кроме того, в документе появился запрет на высказывания, которые побуждают к дискриминации на основании гендерной идентичности.

Как и раньше, законопроектом вводится прямой запрет на позитивное упоминание коммунистических деятелей СССР - от секретарей райкомов и выше. Запрещено обнародовать материалы, в которых демонстрируется символика коммунистического или национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима с целью оправдания или отрицания их преступного характера.

В эту статью внесли и новый пункт - запрещена трансляция высказываний или материалы, которые унижают или показывают пренебрежение к государственному языку.

Подробное о новом законопроект можно прочитать в нашем материале "Как переписали закон о медиа".

Ранее "Страна" подробно писала о том, что означает скандальный закон о медиа.