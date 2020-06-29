В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства готово купить 387 авиабилетов для командировок своих чиновников. За билеты министерство готово отдать 7,59 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Согласно тендеру, предусматривается закупка билетов на прямые рейсы. Однако в случае отсутствия таковых, заказчики могут применять указанные рейсы с пересадками.

Также уточняется, что сложные рейсы должны иметь оптимальные стыковки не только по стоимости билетов, а и по времени с учетом расстояния перелетов.

Цены на билеты устанавливаются в долларах, хотя цена договора указывается в национальной валюте и рассчитана по курсу 29 грн/долл.

Всего чиновники готовы приобрести 387 билетов в Дубай, Париж, Измир, Шанхай, Буэнос-Айрэс, Брюссель, Женеву, Осло, Токио и Джакарту.

Срок поставки установлен до 31 декабря. Проведение аукциона запланировано на первое сентября.

Напомним, авиакомпания "МАУ" планирует возобновить международное авиасообщение в Украине. Часть рейсов (в 9 городов) назначена на июль, часть (в 16 городов) - на август.

Также "Страна" писала, что авиакомпания SkyUp Airlines, пиарщица которой недавно поддержала McDonald's в языковом скандале, возобновляет перелеты внутри Украины с 26 июня.