На текущей пленарной неделе Верховная Рада может вынести на рассмотрение вопрос о снятии с должности главы Комитета по вопросам соцполитики Галины Третьяковой, которая сделала скандальное заявление о том, что у безработных рождаются дети низкого качества.

Об этом на правах анонимности "Стране" сообщил депутат от "Слуги народа". Еще один источник, также подтвердил эту информацию и уточнил, что вопрос активно обсуждается в закрытом партийном чате "слуг народа".

"Не знаю решится ли этот вопрос завтра, но эта ситуация активно обсуждается. Среди депутатов разные мнения, но многие считают, что она должна сама выступить с заявлением, собрать брифинг и уйти с должности главы Комитета, чтобы не было как с депутатом Богданом Яременко, который заказывал шлюх в зале парламента, а потом кивал на желтую прессу, что она его не так поняла.

Он тоже сначала отмахивался, оправдывался, а в результате его сняли с должности главы Комитета. Еще, когда Третьякова не начала комментировать ситуацию, ее поддерживали. Но ее коммуникация с общественностью после такого скандала, ни в какие ворота не лезет. Она подрывает рейтинг власти, зачем-то вписала в этот скандал президента, это неправильно. Возможно завтра состоится заседание фракции, этот вопрос будут обсуждать. Вы же точно будете ждать Третьякову с вопросами, как и все журналисты", - рассказал "Стране" источник.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский назвал Третьякову "торпедой" и возможной причиной провала "слуг" на местных выборах.

Подробнее об этом скандале можно прочитать в материале "Страны" "Как Зе-нардеп Третьякова с безработицей бороться предлагала".