Украина не попала в обновленный список стран, для которых Евросоюз рекомендовал открыть границы в июле, однако ее не внесли и в "красный список".

Об этом сообщает "Euronews" со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

Как отмечается, еще в четверг в "зеленый" список входили 54 страны, включая Украину. Теперь, как пишет агентство, их 15: Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, и - при условии взаимных шагов - Китай.

В "красный список" стран, для граждан которых въезд останется запрещенным, вошли США, Россия и Бразилия.

При этом издание не уточняет, каким именно ЕК советует сделать порядок въезда из стран, которые не входят ни в один из списков, как Украина. Стоит отметить, что решение не является обязывающим для стран ЕС, поэтому для граждан Украины возможны исключения.

Также источники агентства ставят под вопрос открытие границ с 1 июля, с учетом того, что окончательных договоренностей не достигли вовремя, и для вступления в силу решение должно быть опубликовано.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЕС не смогли решить, для каких стран откроют границы с 1 июля. Украины там не будет точно.

Однако позже стало известно, что Украину внесли в список стран, которым хотят разрешить въезд в ЕС.