Во вторник, 30 июня, по Крымскому мосту, который соединяет аннексированный полуостров и материковую часть России, пройдут первые грузовые поезда.

Навстречу друг другу сначала пройдут два состава - один из Севастополя, второй - из Краснодарского края. Они пересекут Керченский пролив и откроют грузовое железнодорожное движение. В вагонах повезут кальцинированную соду, известняк, топливо, удобрения, зерновые, рельсы и цемент.

Пассажирское сообщение по мосту было открыто в декабре 2019 года. Тогда его открывал президент РФ Владимир Путин. Грузовое сообщение он открывать не будет.

Крымский мост - самый большой в России. Его протяженность 19 километров. Он соединяет Керченский и Таманский полуостров. На нем параллельно расположены автомобильная и железная дороги.

Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная переправа заработала с мая 2018 года. В целом строительство заняло почти три года.