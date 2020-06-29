В воскресенье, 29 июня, стало известно о смерти Анатолия Дарона, конструктора двигателей для ракет "Спутник-1", при помощи которых в космос сумел отправиться советский космонавт Юрий Гагарин.

Об этом сообщает пресс-служба НПО "Энергомаш".

"24 июня 2020 года ушел из жизни выдающийся ученый, конструктор, многие годы проработавший в НПО Энергомаш, Анатолий Давидович Дарон", - говорится в сообщении.

Уточняется, что родился Дарон в 1926 году в Одессе. В 1948 году он окончил Московский авиационный институт. В том же году начал работать на "Энергомаше", где прошел путь от инженера до начальника отдела и ведущего конструктора.

"Внес большой вклад в разработку первых экспериментальных камер КС-50 и ЭД-140. Был ведущим конструктором при разработке ЖРД РД-107 и РД-108 для семейства ракеты Р-7, а также ЖРД РД-270 для РН УР-700", - говорится в тексте сообщения.

Умер конструктор в Соединенных Штатах, где проживал с 1998 года вместе с семьей. Причиной смерти стала сердечно-почечная недостаточность.

В США умер советский конструктор Анатолий Дарон. Фото: engine.space

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