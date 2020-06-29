Пара в США встретила с оружием протестующих у своего дома

В городе Сент-Луис, в штате Миссури (США), вооруженная пара белых супругов встретила протестующих движения Black Lives Matters около своего дома с оружием в руках. 

Об этом сообщает Daily Mail.

Как видно на записи, женщина с пистолетом и мужчина с автоматом стоят около входа в свой дом. При этом женщина направляет пистолет на демонстрантов, идущих мимо их дома. 

По информации СМИ, супруги - адвокаты Патти и Марк Макклоски.

Как сообщил канал NBC News, конфликт супругов с группой из примерно 300 протестующих начался после того, как они сломали ворота по соседству.

Демонстранты направлялись к дому мэра города Лиды Крюсон, чтобы потребовать ее отставки.

Напомним, массовые протесты против расизма и беспорядки начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания сотрудниками полиции. 

Как сообщалось, на протестах BLM в Луисвилле вспыхнула стрельба, есть жертва.

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