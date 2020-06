В городе Сент-Луис, в штате Миссури (США), вооруженная пара белых супругов встретила протестующих движения Black Lives Matters около своего дома с оружием в руках.

Об этом сообщает Daily Mail.

Как видно на записи, женщина с пистолетом и мужчина с автоматом стоят около входа в свой дом. При этом женщина направляет пистолет на демонстрантов, идущих мимо их дома.

По информации СМИ, супруги - адвокаты Патти и Марк Макклоски.

Как сообщил канал NBC News, конфликт супругов с группой из примерно 300 протестующих начался после того, как они сломали ворота по соседству.

Демонстранты направлялись к дому мэра города Лиды Крюсон, чтобы потребовать ее отставки.

A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU