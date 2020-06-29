Во вторник, 30 июня, шахтеры из разных регионов Украины начнут в Киеве бессрочную акцию протеста с требованием погасить долги по зарплате, размер которых составляет 622,5 млн грн.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Горняки предприятий "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь" выехали в столицу. 30 июня шахтеры из разных регионов Украины начинают в Киеве бессрочную акцию протеста, чтобы защитить свои гарантированные Конституцией права и передать президенту, премьер-министру, министру энергетики свои требования, среди которых: погашение перед работниками государственных шахт задолженности по выплате заработной платы, которая, по состоянию на 24 июня 2020 года, составляет 622,5 млн грн", - сообщил Волынец.

Также он перечислил другие требования украинских шахтеров:

Обязать Фонд государственного имущества Украины, ЗАО "Центрэнерго", ГП "Держвуглепостач", ГП "Калушская ТЭЦ-Нова" полностью рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь, в частности, с ГП "Львовуголь" (353 млн грн), шахтами имени М.С. Сургая (94 млн грн), "Южнодонбасская №1" (260 млн грн) и "Краснолиманская".





Освободить от исполнения обязанностей председателя профильного комитета Верховной Рады Украины Андрея Геруса, действия которого привели к искусственному кризису в энергетике и привлечь его к уголовной ответственности за развал энергетической отрасли Украины.





Запретить импорт электроэнергии и угля газовых марок из страны агрессора - Российской Федерации и Беларуси. Восстановить работу блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены с антрацитового угля на угли газовой группы.





Вывести шахты из простоя, обеспечить их стабильную работы.

Фото: facebook.com

Напомним, на днях под зданием Офиса президента на акцию протеста вышли шахтеры из Львовской области.

Также мы сообщали, что в "ЛНР" шахтеры из Антрацита вышли на протест стучать касками в День России.