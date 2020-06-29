В понедельник, 29 июня, статистика показывает, что новых случаев заражения за минувшие сутки не было отмечено в пяти областях Украины.

Об этом свидетельствуют данные, приведенные Центром общественного здоровья Минздрава Украины.

Так, в Днепропетровской, Кировоградской, Луганской, Херсонской и Черкасской областях не были зафиксированы новые случаи заражения Covid-19.

Напомним, в понедельник, 29 июня, Центр общественного здоровья Украины опубликовал свежую статистику распространения коронавируса по регионам страны. Всего в стране подтверждены 43 628 случаев коронавирусной инфекции. Позже чиновники опубликовали и карту распространения болезни по регионам.

Также "Страна" писала, что за сутки коронавирус подтвердился у 45 жителей столицы.

Кроме этого мы сообщали, что за сутки в России выявили 6 719 новых случаев коронавируса. Число заболевших выросло до 641 156 человек.