Более половины (51%) жителей Токио высказались за то, чтобы еще раз перенести или вообще отменить запланированные на лето следующего года Олимпийские игры.

Об этом свидетельствуют данные исследования общественного мнения, проведенного агентством Киодо и телеканалом Tokyo MX, передает РИА Новости.

Как отмечается, в конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в Токио объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

По данным исследования, 27,7% респондентов высказались за полную отмену Олимпиады, а 24% считают, что Игры нужно повторно перенести.



За проведение Олимпиады в назначенные сроки высказались 46,3% опрошенных, но 31,1% из них полагают, что Игры необходимо провести в сокращенном формате.



Исследование общественного мнения проводилось путем обзвона по случайно выбранным номерам по всей стране с 26 по 28 июня. Были получены 1 030 ответов.

Ранее сообщалось, что Япония пытается спасти Олимпиаду-2020 и может поменять ее формат.