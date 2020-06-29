Место, где произошла попытка суицида. Фото: Информатор

В Днепре 27-летний мужчина пытался покончить с собой необычным способом - он вспорол себе живот разбитой бутылкой.

Инцидент произошел в понедельник, 29 июня, около 10:00 на станции "Встречная" (ж\м Тополь). По предварительной информации, причиной такого поступка мужчины стали долги. Очевидцы попытки суицида вызвали скорую помощь и полицию. Об этом сообщает "Информатор"

Ранения, которые мужчина причинил себе сам, оказались не смертельными. Пострадавшего увезли в первую больницу скорой помощи с ранением брюшной полости и внутренним кровотечением. В хирургическом отделении врачи провели срочную операцию. 

место происшествия в ДнепреВ Днепре мужчина вспорол себе живот разбитой бутылкой

Фото: Информатор

Напомним, что на прошлой неделе в Днепре внезапно покончил с собой полковник полиции Павел Савенко, который ранее был ведущим криминалистом области. Офицер застрелился у себя дома.

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