В Днепре 27-летний мужчина пытался покончить с собой необычным способом - он вспорол себе живот разбитой бутылкой.

Инцидент произошел в понедельник, 29 июня, около 10:00 на станции "Встречная" (ж\м Тополь). По предварительной информации, причиной такого поступка мужчины стали долги. Очевидцы попытки суицида вызвали скорую помощь и полицию. Об этом сообщает "Информатор".

Ранения, которые мужчина причинил себе сам, оказались не смертельными. Пострадавшего увезли в первую больницу скорой помощи с ранением брюшной полости и внутренним кровотечением. В хирургическом отделении врачи провели срочную операцию.

Фото: Информатор

Напомним, что на прошлой неделе в Днепре внезапно покончил с собой полковник полиции Павел Савенко, который ранее был ведущим криминалистом области. Офицер застрелился у себя дома.

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