В понедельник, 29 июня, полиция Харьковской области начала расследование по факту смерти двух пенсионеров. Их взрослый сын неделю скрывал это, а потом явился к соседу и рассказал, что хочет совершить самоубийство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, вечером в воскресенье, 28 июня, на дежурный пост правоохранителей поступило сообщение от жителя Харькова. Он утверждал, что к нему явился сосед и рассказал, что его родители умерли неделю назад, а их тела до сих пор находятся в квартире.

"На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции. Полицейские обнаружили в квартире 56-летнего мужчину, который порезал себе руки. Ему была вызвана скорая медицинская помощь. Медики констатировали у пострадавшего отравление химическим веществом, ожог гортани и пищевода", - говорится в сообщении.

Сам мужчина рассказал полицейским, что выпил краску и настойку валерианы. Его пришлось госпитализировать.

"По словам 56-летнего мужчины, его родители умерли 18 июня. Сын присыпал тела солью, чтобы не было запаха", - уточнили в полиции.

В ходе обысков полицейские обнаружили тела 83-летнего мужчины и 82-летней женщины. Сейчас решается вопрос о квалификации дела.

В Харькове мужчина неделю скрывал смерть родителей. Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, мужчине, который устроил смертельную стрельбу в Харьковской области, объявили подозрение. Его подозревают в убийстве и покушении на убийство.

Также "Страна" писала, что в поселке Эсхар неподалеку от Харькова прогремел взрыв в жилом доме, в результате чего пришлось госпитализировать мужчину. Полиция уже открыла по данному факту уголовное дело.