Американцы официально решили профинансировать "правильный" взгляд на историю Украины - с 80-х годов прошлого века и до "Революции достоинства".

Они выделяют немалую сумму на создание видеофильмов на эту тематику. Заявляется, что одна из целей проекта - не укрепление дружбы со США (что входит в компетенцию посольства), а противодействие России.

Но самое интересное, что посольство планирует показывать это кино на "Суспильном ТВ", которое финансируется из украинского бюджета.

"Страна" разбиралась в этой странной истории.

$150 тысяч против "вражеской пропаганды"

Посольство США в Украине хочет выдать грант на создание контента об истории страны. На это выделят 150 тысяч долларов. Сумма достаточно крупная: обычно такие объемы средств дробят на несколько получателей, этот же грант достанется кому-то одному.

Речь о серии видеороликов или фильмов о событиях новейшей истории Украины. Видео будет сопровождением к общественным мероприятиям на эту тему - семинарам, подкастам, лекциям. Проект называется "Совместное создание истории украинской демократии".

Соискателям гранта предлагается следовать редакционным стандартам "Общественного ТВ" - собственно, весь проект проводится в партнерстве с этим телеканалом.

Проект будет собирать "личные истории украинцев в ​​контексте недавней истории страны и развития украинской демократии". Делаться это будет на основе "краудсорсинга" - когда снимать такие видео смогут не только профессиональные журналисты, но и обычные люди.

Для экономии средств посольство предлагает использовать его помещения в качестве лекториев или мест для семинаров, а также студии "Суспильного", где и будет транслироваться итоговый продукт.

Самое интересное - это тематика. Предлагается заострить внимание "на исторических событиях, которые часто не соответствуют российским дезинформационным нарративам и иным образом интерпретируются представителями вражеской иностранной пропаганды", - говорится в описании грантовой программы.

То есть выбор тем строго задан - это должны быть наиболее спорные моменты украино-российских отношений. Учитывая, что РФ в цитате, которая приводилась абзацем выше, называется враждебным государством, понятно, что речь идет о конкретно антироссийском проекте.

Вот список заданных тем:

Чернобыльская катастрофа 1986 и ее политические последствия

Референдум о независимости Украины 1991 и распад СССР

Постсоветское возвращение домой крымскотатарских общин

Оранжевая революция

Революция достоинства

А также "другие значительные исторические события в пределах живой памяти, которые способствовали независимости Украины и развитию демократии".

Не очень, правда, понятно: Чернобыльская катастрофа способствовала независимости Украины или развитию демократии? А если да - то можно ли это событие считать позитивным?

Впрочем, скорее всего Чернобыль включили в список тем как лишний повод покритиковать Советский Союз.

На что еще дают гранты в посольстве США?

Выдача грантов посольствами - устоявшаяся во многих странах практика для продвижения ценностей или культуры той страны, которую это посольство представляет.

На сайте того же посольства США в Украине есть еще несколько открытых грантовых программ.

Например, в рамках одной из них украинские издательства могут получить гранты на перевод книг американских писателей. Правда, не всех подряд: приоритет отдается темам борьбы с коррупцией, образовательных и экономических реформ.

По сравнению с "историческим" грантом здесь втрое меньше денег - 50 тысяч долларов, которые будут делиться на 5-6 грантополучателей.

А вот на комплекс грантов "Культура и программы для молодежи" предусмотрено целых 200 тысяч долларов. Правда тоже не в одни руки.

Данная программа также завязана на отношения Украины и США. "Все проекты должны знакомить украинцев с американской культурой или подчеркивать американо-украинское сотрудничество в выбранной тематической области", - говорится на сайте посольства.

Темы самые разные - защита гендерного равенства, толерантности, укрепления связей между США и Украиной. Также есть программы по противодействию торговле людьми.

И только один, упомянутый выше грант "Совместное создание истории украинской демократии" вообще никак не связан с укреплением отношений между Америкой и Украиной или культурным обменом. Прямо говорится, что огромная сумма - более четырех миллионов гривен - дается на противодействие "вражеским российским нарративам".

По сути, посольство иностранного государства официально дает деньги на подготовку контента, направленного против третьей страны - России.

Трансляцию фильмов оплатят украинцы

Отдельный момент - телеканал, на котором будут транслироваться эти фильмы.

"Суспильне" - формально независимое общественное телевидение, которое, тем не менее, финансируется из украинского бюджета (только в этом году оно получило полтора миллиарда гривен, несмотря на всеобщую экономию, связанную с коронавирусом).

При этом его наблюдательный совет контролируют представители грантовых общественных организаций. Чем и объясняется тесное партнерство с американским посольством.

И в этом разрезе американский грант выглядит уже немного иначе. Посольство заплатит только за производство контента. А покажет его уже финансируемое государством "Суспильне".

Минута эфирного времени на канале UA:Перший весной 2019 года (тогда, накануне выборов, каналы публиковали свои рекламные расценки) стоила почти 4000 гривен. Сейчас наверное эта сумма ниже. Но, учитывая, что посольство США хочет на выходе проекта иметь серию телесюжетов, то это бы в любом случае вылилось заказчикам в круглую сумму - если бы они, конечно, оплачивали трансляцию на украинском телевидении.

Пока такой информации нет - в описании гранта она по крайней мере не указана. Нет на сайте посольства и объявлений о выделении денег "Суспильному" на трансляцию. А значит, показ фильмов будет идти за счет украинских налогоплательщиков.