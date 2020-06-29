Границы ЕС по-прежнему остаются закрытыми для украинцев. Однако, есть одно исключение - Греции, которая открывает все свои международные аэропорты с 1 июля.

Граждане Украины имеют право прилететь на отдых в эту страну, но при условии прохождения карантина (даже если не обнаружен коронавирус по прилету).

"В аэропорту надо будет сдать тест на коронавирус, от результата которого зависит длительность обсервации. Если вирус не обнаружат, то все равно надо будет просидеть неделю в изоляции в отеле. Если же тест положительный, то отправят на обсервацию на 2 недели под наблюдением врача - все бесплатно, за счет греческого государства. Если коронавирус обнаружат уже в отеле, то туриста также отправят в отдельное помещение на карантин", - рассказал "Стране" Яннис Сиракис, специалист туристического издания Greek travel pages.

Жителям большинства стран ЕС будут лишь выборочно мерять температуру, а вот гражданам Великобритании и Турции, где остается высокий уровень заболеваемости на коронавирус (плюс с турками еще и политическая напряженность) въезд полностью запрещен.

"Приехав в Грецию, украинцы не смогут оттуда вылететь в другие страны ЕС - только путешествовать по стране", - объясняет Сиракис.

Есть еще одно условие - минимум за двое суток до прибытия в Грецию нужно заполнить онлайн-форму The Passenger Locator Form (PLF) на сайте министерства туризма travel.gov.gr.

После отправки формы PLF путешественник получит персональный QR-код, который должен будет показать на мобильном телефоне или распечатанным по прибытии в аэропорты Греции.

"Греция открылась для отдыха, поскольку очень зависит от туристического сектора. Страна и так еле спаслась от банкротства, казна вся в долгах. Провал сезона может еще сильнее ударить по экономике. Поэтому не исключено, что вскоре для украинцев даже могут снять ограничения по карантину", - говорит "Стране" греческий журналист Алексис Папачелас.

Большинство отелей и пляжей в Греции, по его словам, уже открылись, персонал - в масках, а от туристов маски требуются лишь на рецепции. Работают и многие достопримечательности, в частности более 200 археологических памятников и Акрополь в Афинах.

Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис заявил, что его приоритетом является сделать Грецию самым безопасным местом в Европе.

Цены на отдых в Греции остались на прежнем уровне - не выросли и не упали.

Стоимость недели в трехзведочном отеле с завтраком, по словам Сиракиса, обойдется в 750 евро на человека.

Отметим, что это несколько дороже, чем в Турции. Причем там с 1 июля можно будет отдыхать без прохождения карантина и обязательных тестов - по прилету лишь померяют температуру и в случае, если она выше 37,8, нужно будет пройти тест на коронавирус.

То есть, Греция по всем параметрам проигрывает Турции. Так как редкий турист согласится неделю отдыха сидеть безвылазно в отеле на карантине.

Поэтому, не исключено, что вскоре греки отменят требование по недельному карантину.