В понедельник, 29 июня, власти Китая решили ввести визовые ограничения в отношении американских чиновников, которых обвиняют во вмешательстве в дела Гонконга.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передают "РИА Новости".

"Конечно, это новая мера. Мы приняли решение ввести визовые ограничения в отношении американских лиц, которые выступают с дурными намерениями в вопросе относительно Гонконга", - сказал он.

Кроме того, официальный представитель также уточнил, что лица, против которых вводятся визовые ограничения, сами "инстинктивно знают" об этом.

Обратим внимание, что до этого США ввели санкции против ряда видных деятелей Коммунистической партии Китая, обвинив их в "подрыве автономии Гонконга", а также нарушении прав человека.

Напомним, в Пекине считают необходимым подготовиться к возможному отключению от долларовой платежной системы в случае санкций Вашингтона. В КНР также не исключают обесценивания американской валюты в будущем.

Также "Страна" писала о недавней встрече госсекретаря США Майка Помпео с официальными лицами Китая. Это произошло на военно-воздушной базе Хикем на Гавайях.