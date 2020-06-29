Супруга депутата Николаевского облсовета скончалась в результате ранения из травматического оружия. По словам ее мужа, речь идет о самоубийстве.

Об этом сообщает местное издание "Новости N".

Как отмечается, прибывшие на место происшествия в Варваровку полицейские обнаружили труп женщины с огнестрельным ранением в голову, рядом с ней находился пистолет. Позже стало известно, что в полицию обратился 34-летний муж погибшей, депутат областного совета от партии "Батькивщина" Игорь Ивануна. По его словам, 33-летняя жена - Кристина Ивануна - покончила с собой, выстрелив в голову из принадлежащего ему пистолета.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Центрального райотдела полиции. На помощь им прибыли оперативники уголовного розыска ГУ Нацполиции, а также съехалось практически всё руководство полиции.

По предварительным данным, согласно процедуре в подобных случаях, полиция начала расследование умышленного убийства (ч.1 ст.115 УК).

Напомним, под Днепром умер депутат, в квартире которого прогремел взрыв. В полиции говорят, что он хотел покончить с собой.

Также мы писали, что в конце мая народный депутат Валерий Давиденко был найден застреленным.