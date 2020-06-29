В понедельник, 29 июня, Киев поблагодарил международных партнеров, которые оказали нашей стране помощь в борьбе с последствиями наводнений на западной Украине.

Об этом сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, как передает "УНН".

"Мы благодарны США, Венгрии, Израилю, Молдове и Швеции, которые предложили помощь украинскому карпатскому региону для восстановления после событий, которые Еврокомиссия назвала сильнейшим наводнением в регионе за последние полвека", - заявила Мендель.

Вместе с тем она уточнила, что затопления наблюдались в 180-и городах и селах в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. Затопленными оказались 202 км дорог, а поврежденными 620 км. Кроме этого были разрушены 94 моста. Повреждения получили и 259 сооружений.

Как сообщала "Страна", 25 июня, на Закарпатье, помимо потопа, были зафиксированы два землетрясения. Их толчки пока оказались не очень сильными.

Напомним, что потоп на Западной Украине обесточил семь населенных пунктов и залил 8 000 домов.