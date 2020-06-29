За минувшие сутки в России выявили 6 719 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Общее число зараженных с начала эпидемии составило уже 641 156 человек.

Об этом сообщили в российском оперативном штабе, как передает "Интерфакс".

Так, 31,6% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост продолжает устойчиво снижаться: накануне был зафиксирован 6 791 случай, в субботу и пятницу - порядка 6,8 тыс., в четверг и среду - 7,1 тыс., во вторник - 7,4 тыс., а в понедельник неделей ранее - 7,6 тыс.

В течение последних суток было подтверждено 93 летальных случая, 23 из которых в Москве. Всего за период пандемии в России скончалось 9 166 человек.

Выписано по выздоровлению за сутки 4 343 человека, из них в Москве - 1 007. За весь период по России выписаны 403 430 пациентов.

По данным штаба, в Москве зарегистрированы 782 новых случая Covid-19. Еще 335 новых заболевших - в Московской области, 277 - в Ханты-Мансийском АО, 236 - в Иркутской области, 219 - в Санкт-Петербурге, 218 - в Нижегородской области, 214 - в Свердловской области, 185 - в Воронежской области, 173 - в Ямало-Ненецком АО.

На Челябинскую область пришлись 146 новых случаев, 141 - в Красноярском крае, 126 - в Тыве, 115 - в Архангельской области, 109 - в Саратовской области, по 107 новых случаев в Ульяновской, Новосибирской областях. В других регионах России суточный прирост инфицированных составил меньше 100.

Тем временем в Украине по данным на 29 июня, коронавирусом заразились 43 628 человек. Прирост за сутки - 646 случаев.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин назвал коронавирус испытанием для тех, кто решил, что правит миром. Также мы писали, что на планете число зараженных Covid-19 перевалило за 10 миллионов.