В течение минувших суток наибольшее количество заражений коронавирусом зафиксировали в трех областях - Львовской, Ровенской и Закарпатской.

Об этом во время брифинга в понедельник, 29 июня, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 115, Ровенской области - 70, и Закарпатской области - 66", - сказал министр.

Как он отметил, всего за прошедшие сутки заболело 646 человек. Из них 28 детей и 85 медицинских работников. Были госпитализированы 164 человека, зафиксировано 18 летальных случаев.

Напомним, по данным на утром 29 июня, коронавирусом в Украине заразились 43 628 человек. Прирост за сутки - 646 случаев.

Ранее Степанов сообщил, что показатель летальности коронавируса в Украине 2,6%. Черновицкая область лидер по числу смертей.