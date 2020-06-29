Из-за обвала на шахте "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь" погиб шахтер. Еще один горняк травмирован. В ГСЧС пока не сообщают о происшествии. По предварительной информации произошел обвал.

Об этом говорится на fb-странице председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца в понедельник, 29 июня.

"В 23.30 из-за обвала на шахте "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь" погиб шахтер. Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность и доставили в больницу г. Лисичанск", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/MykhailoVolynets

Как сообщала "Страна", в начале июня на шахте "Холодная балка" госпредприятия "Макеевуголь" из-за выпавшей из кровли породы погиб горнорабочий.

Напомним, что в апреле все 10 шахт и вспомогательных предприятий ПАО "ДТЭК Павлоградуголь", которое является самым большим в Украине угольным объединением, прекратили работу.