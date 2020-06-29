Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в России поняли, почему был задержан экс-глава "Белгазпромбанка", банкир и претендент на пост президента Виктор Бабарико ("Белгазпромбанк" принадлежит "Газпрому" и "Газпромбанку" - Ред.).

Президент Беларуси сделал такой вывод после посещения им праздничных мероприятий к 75-летию Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Последнее мое наблюдение: 24-го числа я заметил, что они это увидели и поняли. Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули - они все поняли… Все страдают: ах, Лукашенко посадил. А мы никого туда не звали, мы действуем по закону, как это было всегда", - сказал господин Лукашенко во время выступления перед активом Минской области в Солигорске.

Президент заявил, что "Белгазпромбанк" отмыл $640 млн и перечислил деньги в Латвию. По его словам, информация стала известна после того, как "американцы этот банк накрыли". Лукашенко считает, что, "если бы американцы не надавили в прошлом году на латвийский банк, вряд ли мы имели бы информацию".

На 9 августа 2020 в Беларуси намечены президентские выборы. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.

Напомним, 18 июня 2020 в Беларуси задержали оппозиционного кандидата в президенты Виктора Бабарико и его сына Эдурада.

После этого в Минске выстроилась многокилометровая протестная очередь пикетов, на которых собирались подписи за соперников Александра Лукашенко на августовских президентских выборах.