В Одесской области полиция объявила в розыск несовершеннолетнюю девушку, которая на днях уехала отдыхать на море и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Овидиопольским отделом полиции в Одесской области разыскивается жительница с. Молодежное Галинская Есения Валентиновна, 2004 года рождения, которая 28 июня текущего года уехала в г. Черноморск на море и до сих пор не вернулась", - говорится в сообщении.

Особые приметы: на вид 16 лет, рост около 155 см, худощавая, волосы рыжие, короткие. Была одета в черные шорты, черную футболку с надписью "Твои слезы - мое вино", черные шлепанцы и черную панамку.

Под Одессой разыскивают пропавшую выпускницу. Фото: od.npu.gov.ua

Напомним, 17 июня мы писали о том, что полиция Киевской области объявила в розыск подозреваемого в убийстве жителя Фастова.

Также "Страна" писала о том, что украинские силовики задержали 52-летнего иностранца, который находился в международном розыске по подозрению в краже золотых изделий.