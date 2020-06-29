В результате потопа на Западной Украине (в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях) все еще подтоплены 550 домов. Спасатели продолжают работать над ликвидацией последствий разгула стихии.

В общей сложности, в регионе повреждено 582 км автодорог и 220 мостов.

А дома подтоплены в 70 населенных пунктах. В Ивано-Франковской области (42), а также в Черновицкой (19), Львовской (2), Тернопольской (7).

Затоплен 831 подвал в Ивано-Франковской (574); Черновицкой (217); Тернопольской (34) и Львовской областях (6). Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Подтоплено 1898 приусадебных участков:

Ивано-Франковская область (1 008),



Черновицкая (679),



Тернопольская (209),



Львовская (2).

Разрушено 150,5 км автодорог:

Ивано-Франковская область (149 км),



Черновицкая (1,4 км),



Львовская (0,08 км).

Повреждено 83 моста:

Ивано-Франковская область (81),



Львовская (1),



Черновицкая (1).

Сообщается, что спасатели эвакуировали и отселили 2 523 человека, откачали 32 904 куб. м воды и доставили 120 кг продуктов питания. В результате непогоды на территории Ивано-Франковской области погибли три человека.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков вылетели на Прикарпатье, где в результате паводков подтопленными остаются почти 200 населенных пункта в четырех областях. 120 населенных пунктов в 6 областях осталось без света. Три человека погибли. По словам главы Кабмина, ситуация на западе страны критическая. Фактически затопление превосходит масштаб 2008 года.

Как сообщала "Страна", 25 июня, на Закарпатье, помимо потопа, были зафиксированы два землетрясения. Их толчки пока оказались не очень сильными.

Напомним, что потоп на Западной Украине обесточил семь населенных пунктов и залил 8 000 домов.