В субботу, 28 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с активом Минской области заявил, что не исключает искусственный характер появления коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает "Беларусь 1".

"Ко времени задать вопрос. Два месяца назад я его задавал, я тогда еще увидел. А эта пандемия - это рукотворное "мероприятие"? Я не знаю. Вы подумайте", - сказал он.

Вместе с тем Лукашенко утверждает, что болезнь могли разработать специально, чтобы "столкнуть лбами" крупные государства.

"То есть, не специально ли это было создано для того, чтобы, столкнувшись лбами, Китай и Америка, переделили мир? Чтобы "пристегнуть" к себе другие страны? Основа - экономика. Нужны рынки сбыта, а их не хватает, начали делить существующие", - рассказал он.

До этого мы приводили словам Лукашенко о том, что в текущей геополитической обстановке Беларусь остается единственным союзником России. И кроме этого, Минск закупает у Москвы значительные объемы нефти и газа.

Как сообщала "Страна", президент Беларуси считает, что без него "страну сожгут".