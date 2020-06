Группа предположительно из четверых террористов совершила в Карачи нападение на пакистанскую Фондовую биржу. В ходе спецоперации нападавшие были ликвидированы. В данный момент в здании и около него проходит зачистка.

Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает издание Dawn, как передает "Интерфакс".

Инцидент произошел в понедельник утром, 29 июня, когда вооруженные люди забросали гранатами вход в здание биржи и начали стрелять. Затем началась перестрелка с полицией. Из здания биржи людей вывели через черный ход.

Полицейский врач Карар Ахмед Аббаси сказал газете Dawn, что в результате нападения семь человек были ранены, в том числе сотрудники полиции. Их увезли в больницу. Также в больницу доставили пять погибших. Среди пострадавших был охранник биржи. По предварительным сведениям, погибли как минимум двое гражданских.

BBC News отмечает, что до сих пор неясно, сколько было напавших и какую организацию они представляли.

Биржа выпустила заявление о том, что ситуация еще находится в развитии. Директор биржи Абид Али Хабиб рассказал, что боевики остановились на парковке, оттуда дошли до входа и открыли беспорядочную стрельбу, в том числе по охранникам.

Губернатор провинции Синдх Имран Исмаил осудил нападение.

Firing at #Karachi stock exchange- 5 deaths reported Police said the incident took place near the main gate of the PSX as firing continues. The surrounding areas have been sealed by police and Rangers personnel. pic.twitter.com/kWKTXtzWlV