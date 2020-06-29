В понедельник, 29 июня, Центр общественного здоровья Украины опубликовал свежую статистику распространения коронавируса по регионам страны. Всего в стране подтверждены 43 628 случаев коронавирусной инфекции.

Соответствующий пост размещен на странице министерства здравоохранения Украины в Facebook.

"29 июня (по состоянию на 09:00) в Украине 43 628 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1147 летальных, 19 027 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 646 новых случаев. Всего проведено 649150 тестирований методом ПЦР", — говорится в сообщении.

Сейчас ситуация по областям выглядит так:

Винницкая область - 1 846 случаев;





Волынская область - 2 312 случаев;





Днепропетровская область - 1 087 случаев;





Донецкая область - 481 случай;





Житомирская область - 1 404 случая;





Закарпатская область - 2 792 случая;





Запорожская область - 570 случаев;





Ивано-Франковская область - 2 350 случаев;





Кировоградская область - 646 случаев;





Киев - 4 980 случаев;





Киевская область - 2 546 случаев;





Львовская область - 5 292 случая;





Луганская область - 80 случаев;





Николаевская область - 442 случая;





Одесская область - 1 632 случая;





Полтавская область - 312 случаев;





Ровенская область - 3638 случаев;





Сумская область - 296 случаев;





Тернопольская область - 1913 случаев;





Харьковская область - 2 098 случаев;





Херсонская область - 191 случай;





Хмельницкая область - 798 случаев;





Черновицкая область - 4 745 случаев;





Черкасская область - 642 случая;





Черниговская область - 535 случаев.

Уточняется, что в статистике не представлена ситуация из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 29 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 43 628 человек. За сутки болезнь подтвердилась у 646 граждан.

Днем ранее зараженных Covid-19 было 42 982 человека.

Также "Страна" писала, что по состоянию на сегодняшнее утро в Киеве подтверждены 45 новых случаев заражения коронавирусом.