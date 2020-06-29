В Украине растет число зараженных коронавирусом. Фото: Страна

В понедельник, 29 июня, Центр общественного здоровья Украины опубликовал свежую статистику распространения коронавируса по регионам страны. Всего в стране подтверждены 43 628 случаев коронавирусной инфекции.

Соответствующий пост размещен на странице министерства здравоохранения Украины в Facebook.

"29 июня (по состоянию на 09:00) в Украине 43 628 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1147 летальных, 19 027 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 646 новых случаев. Всего проведено 649150 тестирований методом ПЦР", — говорится в сообщении.

Сейчас ситуация по областям выглядит так:

  • Винницкая область - 1 846 случаев;

  • Волынская область - 2 312 случаев;

  • Днепропетровская область - 1 087 случаев;

  • Донецкая область - 481 случай;

  • Житомирская область - 1 404 случая;

  • Закарпатская область - 2 792 случая;

  • Запорожская область - 570 случаев;

  • Ивано-Франковская область - 2 350 случаев;

  • Кировоградская область - 646 случаев;

  • Киев - 4 980 случаев;

  • Киевская область - 2 546 случаев;

  • Львовская область - 5 292 случая;

  • Луганская область - 80 случаев;

  • Николаевская область - 442 случая;

  • Одесская область - 1 632 случая;

  • Полтавская область - 312 случаев;

  • Ровенская область - 3638 случаев;

  • Сумская область - 296 случаев;

  • Тернопольская область - 1913 случаев;

  • Харьковская область - 2 098 случаев;

  • Херсонская область - 191 случай;

  • Хмельницкая область - 798 случаев;

  • Черновицкая область - 4 745 случаев;

  • Черкасская область - 642 случая;

  • Черниговская область - 535 случаев.

Уточняется, что в статистике не представлена ситуация из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма.

Карта распространения коронавируса по регионам Украины. Скриншот: facebook.com/moz.ukr

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 29 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 43 628 человек. За сутки болезнь подтвердилась у 646 граждан.

Днем ранее зараженных Covid-19 было 42 982 человека

Также "Страна" писала, что по состоянию на сегодняшнее утро в Киеве подтверждены 45 новых случаев заражения коронавирусом.

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