Минздрав показал свежую статистику заражений Сovid-19 по регионам Украины. Всего заболело - 43 628 человек
В понедельник, 29 июня, Центр общественного здоровья Украины опубликовал свежую статистику распространения коронавируса по регионам страны. Всего в стране подтверждены 43 628 случаев коронавирусной инфекции.
Соответствующий пост размещен на странице министерства здравоохранения Украины в Facebook.
"29 июня (по состоянию на 09:00) в Украине 43 628 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1147 летальных, 19 027 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 646 новых случаев. Всего проведено 649150 тестирований методом ПЦР", — говорится в сообщении.
Сейчас ситуация по областям выглядит так:
- Винницкая область - 1 846 случаев;
- Волынская область - 2 312 случаев;
- Днепропетровская область - 1 087 случаев;
- Донецкая область - 481 случай;
- Житомирская область - 1 404 случая;
- Закарпатская область - 2 792 случая;
- Запорожская область - 570 случаев;
- Ивано-Франковская область - 2 350 случаев;
- Кировоградская область - 646 случаев;
- Киев - 4 980 случаев;
- Киевская область - 2 546 случаев;
- Львовская область - 5 292 случая;
- Луганская область - 80 случаев;
- Николаевская область - 442 случая;
- Одесская область - 1 632 случая;
- Полтавская область - 312 случаев;
- Ровенская область - 3638 случаев;
- Сумская область - 296 случаев;
- Тернопольская область - 1913 случаев;
- Харьковская область - 2 098 случаев;
- Херсонская область - 191 случай;
- Хмельницкая область - 798 случаев;
- Черновицкая область - 4 745 случаев;
- Черкасская область - 642 случая;
- Черниговская область - 535 случаев.
Уточняется, что в статистике не представлена ситуация из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма.
Напомним, по состоянию на утро понедельника, 29 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 43 628 человек. За сутки болезнь подтвердилась у 646 граждан.
Днем ранее зараженных Covid-19 было 42 982 человека.
Также "Страна" писала, что по состоянию на сегодняшнее утро в Киеве подтверждены 45 новых случаев заражения коронавирусом.