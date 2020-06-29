По состоянию на утро понедельника, 29 июня, коронавирус подтвердился у 45 жителей Киева. Из них один ребенок. Госпитализировать пришлось шестерых зараженных.

Об этом сообщил киевский мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Друзья! Еще у 45 жителей Киева лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевания коронавирусом. Два человека умерли. На сегодня в столице уже 4 980 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - говорится в сообщении.

Также Кличко уточнил, что коронавирус за сутки подтвердился у 17 женщин в возрасте от 21 до 85 лет; 27 мужчин возрастом 20-66 лет, а также у одной трехлетней девочки.

"В больницы столицы госпитализировали 6 больных. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков", - подчеркнул он.

За прошедшие сутки выздоровели пять жителей столицы.

Больше всего зараженных было обнаружено в Шевченковском районе - 10 случаев. В Днепровском районе Киева Covid-19 подтвердился у семи человек, а в Соломенском, Оболонском и Голосеевском по пять зараженных.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 29 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 43 628 человек. За сутки болезнь подтвердилась у 646 граждан.

Днем ранее зараженных Covid-19 было 42 982 человека.