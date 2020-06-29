На понедельник, 29 июня в Запорожской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на синоптиков.

"По данным Укргидрометцентра, 29 июня и в Запорожской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщается в пресс-службе ГСЧС.

Как сообщала "Страна", во время пожара в киевских павильонах заживо сгорела продавец овощей. Также сгорели личные вещи работников двух ларьков, вторсырье и продаваемые товары.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 21 июня, в одной из многоэтажек Кривого Рога произошел пожар. Во время пожара спасатели успели эвакуировать из здания пять человек, среди которых один ребенок 2019 года рождения.