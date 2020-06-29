В понедельник ночью, 29 июня, на границе Украины и Венгрии полностью возобновили работу четыре пункта пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

"Сегодня, 29 июня с 01:00 на границе с Венгрией полностью возобновили работу пункты "Вилок - Тисабеч", "Лужанка - Берегшурань", "Косино - Барабаш" и "Звонково - Лонья". По состоянию на 08:00 возможностью пересечь границу в этих пунктах пропуска уже воспользовались 625 человек, в том числе 185 на въезд в Украину и 440 на выезд из Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, пограничники решили напомнить украинцам, какие правила действуют при посещении Венгрии.

"Насчет краткосрочного посещения. На карантин не отправляют граждан Украины, въезжающих в 30-километровую зону. От таких лиц не требуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов", - говорится в тексте сообщения.

В случае транзитного переезда через Венгрию, утверждают пограничники, действовать будут следующие правила:

"Въезд на территорию Венгрии с целью транзитного проезда разрешается круглосуточно при наличии у лица документа о постоянном месте проживания, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны. К тому же, лицо должно предоставить согласие на проверку на наличие Covid-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию", - уточнили пограничники.

Напомним, о планах Венгрии открыть пункты пропуска с Украиной 29 июня мы писали еще в четверг, 25 июня. По словам министра иностранных дел Петера Сийярто, такое решение было принято на встрече с главой МИД Украины.

Также "Страна" писала, что власти так называемой "ДНР" закрыли пункты пропуска на линии разграничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине.