С начала июня в Украине на различных водоемах утонули более 30 детей. Причинами этого спасатели называют жару, начало летних каникул и недостаточный родительский контроль. Например, недавно в Запорожской области утонули две 11-летние девочки.

"На примере тревожной статистики, которая свидетельствует о том, что с начала июня вода уже унесла жизни более чем тридцати детей, Служба спасения призывает взрослых усилить контроль за тем, как именно юные украинцы проводят свой досуг", - отметили в пресс-службе ГСЧС.

С целью предупреждения гибели людей в летний период, спасатели просят неуклонно соблюдать правила безопасного поведения на воде.

Основными условиями для безопасного отдыха являются:

правильный выбор места для купания;





строгое соблюдение правил безопасности во время плавания;





постоянный контроль за детьми со стороны взрослых;





категорическое "нет" алкогольным напиткам, ведь в состоянии опьянения люди теряют бдительность и не могут адекватно сориентироваться в случае опасной ситуации.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отдельно обращается к родителям: в период летних каникул, следите за досугом детей и не позволяйте им самостоятельно посещать даже самые маленькие водоемы.

Как сообщала "Страна", на побережье Азовского моря в пгт Кирилловка на одной из баз отдыха погиб шестилетний мальчик. Работники базы обнаружили ребенка без сознания в бассейне.

Напомним, в Киеве парень утонул при попытке переплыть Днепр с друзьями в районе Гидропарка.