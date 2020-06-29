В текущей геополитической обстановке Беларусь остается единственным союзником России. И кроме этого, Минск закупает у Москвы значительные объемы нефти и газа. Об этом заявил ее президент Александр Лукашенко.

"Единственный союзник, который остался у России, - Беларусь", - заявил Лукашенко на встрече с активом Минской области. Фрагмент его выступления показали в эфире белорусского телевидения, как передает Интерфакс-Украины.

"Мы у России вторые покупатели газа после немцев. Мы перерабатываем огромное количество их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически, но больше всего - политически. Потому что, потеряв Беларусь, будет сильнейший удар по внутренней политике России", - заявил глава Беларуси.

Лукашенко так же дал оценку отношениям Минска с ЕС и США. По словам президента, Евросоюз "много напакостил" Беларуси, в частности, введя санкции.

"Они не смогли подчинить Беларусь своему влиянию. Мы от этого отказались. Времена прошли, поняли свою ошибку, появился повод, в том числе - война в Украине, "нормандский формат" в Минске - повод для того, чтобы наладить с нами отношения. А почему мы с ними должны ссориться? Мы стали с ними налаживать отношения, не ложась под них, извините, по-народному сказано. Мы хотели достойно с ними сотрудничать, они это приняли", - отметил глава государства.

Лукашенко добавил, что Беларусь так же "наконец-то заметили американцы".

"И вот - приезд многих американцев, а потом госсекретаря (США Майка Помпео - Ред.) в Беларусь, что очень возбудило нашего восточного соседа. Но мы суверенное независимое государство, мы вправе осуществлять свою как внутреннюю, так и внешнюю политику. Я исходил, прежде всего, из этого. Понимая, конечно, что я зажат вместе с вами между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами, с одной стороны - Россия, с другой - Евросоюз. И котел, который нас постоянно "подогревает" с юга - Украина, воюющая Украина", - отметил глава государства.

Как сообщала "Страна", президент Беларуси считает, что без него страну сожгут. Напомним, что Александр Лукашенко решил вслед за Владимиром Путиным поменять Конституцию страны.