По состоянию на утро понедельника, 29 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 43 628 человек. Днем ранее зараженных Covid-19 было 42 982 человека. За сутки болезнь подтвердилась у 646 граждан.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Так, за сутки умерли от болезни 18 человек. Всего сначала эпидемии коронавирус стал причиной смерти 1 147 человек. Излечились от болезни за сутки 93 украинца.

Лидером по количеству обнаруженных заражений стала Львовская область, где подтвердились 115 случаев коронавируса. На втором месте - Волынская область. Там за сутки болезнь обнаружили у 84 человек.

Напомним, центр общественного здоровья Украины опубликовал карту заражения коронавирусом по областям по состоянию на воскресенье, 28 июня.

Также "Страна" писала, что вчера в Киеве подтвердились 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекции.