Вчера, 28 июня, в юго-западном регионе Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2 балла.

Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции, передает Anadolu.

Так, подземные толчки наблюдались в провинции Мугла 28 июня, около 20:43 по местному времени. Очаг залегал на глубине 61,44 км. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, в четверг, 25 июня, на Закарпатье, помимо потопа, были зафиксированы два землетрясения. Их толчки оказались не очень сильными и практически незаметными для людей.

Также "Страна" писала, что 26 июня на востоке Турции в провинции Ван зафиксировано землетрясение. Его магнитуду оценили в 5,4 балла. Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в районе Озалп, на глубине 6,9 км.