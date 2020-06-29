В черте Одессы на пяти пляжах морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям. Так же нарушения выявлены и в Одесской области. Об этом передает пресс-служба Одесского лабораторного центра Минздрава.

"В зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одессы и на пляжах Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) на соответствие санитарно-микробиологическим показателям были исследованы 93 пробы морской воды, из них не соответствовали нормативным требованиям - 13 проб (одесские пляжи 13 ст. Б. Фонтана, 16 ст. Б. Фонтана, 10 ст. Б. Фонтана, "Аркадия", "Дельфин")", - говорится в сообщении.

На санитарно-химические показатели были исследованы 9 проб. Все пробы соответствуют гигиеническим требованиям. Температура воды у побережья Одессы, по данным метеопоста, 29 июня составляет 24°С.

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" на лето представила дополнительный поезд "Интерсити" Киев-Одесса. Он будет отправляться со станции "Киев-Пассажирский" в 06:19 и прибывать в Одессу в 14:01 с остановками на станциях: Козятин (08:16-08:17), Винница (08:59-09:01), Жмеринка (09:39-09:41), Вапнярка (10:32-10:33) и Подольск (11:57-11:58).