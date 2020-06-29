Президент США Дональд Трамп заявил, что разведка доложила ему о том, что информация о возможном сговоре России с движением "Талибан" не заслуживает доверия.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Разведка только что сообщила мне, что не посчитала эту информацию заслуживающей доверия, и поэтому не сообщили об этом мне и Майку Пенсу. Возможно, это еще одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей The New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу газета The New York Times опубликовала расследование, авторы которого утверждают, что некое подразделение российской военной разведки в прошлом году предлагало талибам вознаграждения за успешные нападения на коалиционные войска в Афганистане - в том числе американских военных.

Также "Страна" писала, что в администрации президента США заявили, что разведслужбы ничего не докладывали Дональду Трампу о якобы сговоре России с афганским движением "Талибан".

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп объяснил исключение России из Большой восьмерки поражением Байдена и Обамы.