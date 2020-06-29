В ночь на понедельник, 29 июня, на Тайване группа из более чем 20 депутатов от главной оппозиционной партии "Гоминьдан" захватила парламент (Законодательный Юань). Это произошло в знак протеста против "тирании" Кабмина и кадровой политики президента Цай Инвэня. Об этом сообщает Reuters.

"В этом году администрация Цай стала более тиранической, чем раньше. Упрямство Цай не оставило "Гоминьдану" иного выбора, кроме как занять Законодательный Юань для парламентского бойкота", - говорится в заявлении "Гоминьдана".

"Гоминьдан" начал свой протест в парламенте поздно вечером в воскресенье и остался в здании на ночь до понедельника, блокируя вход в главную палату законодательного органа с помощью цепей и стульев.

Свои действия оппозиционеры объяснили несогласием с правящей Демократической прогрессивной партией (ДПР), принуждением со стороны президента к голосованию за законопроекты, а также назначением Цаи ее старшего помощника Чэнь Чу на должность контролера правительства.

В правящей партии ДПР, которая имеет большинство мандатов в парламенте, осудили действия "Гоминьдана", назвав их "фарсом" и попранием уважения к депутатам. Бойкот парламента также получил отрицательную оценку и со стороны администрации президента.

Как известно, Китайская Народная Республика проводит в отношении Тайваня и Тибета политику "одного Китая", подразумевающую существование только одного единого государства.

Тайвань на протяжении десятилетий так же настороженно относится к материковому Китаю, как и многие в бывшей британской колонии Гонконг. Сейчас остров работает над планом гуманитарной помощи для ожидаемого наплыва беженцев из Гонконга.

Как сообщала "Страна", в Китае впервые в истории запретили есть собак и кошек. При этом отмечается, что большинство китайцев никогда не пробовали такое мясо и не планировали этого делать.

Напомним, что Китай направил в Киев самый большой гуманитарный груз для борьбы с Covid-19.