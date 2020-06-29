В России заявили о готовности поставлять на мировой рынок вакцину против коронавируса, препараты для терапии, а также тест-системы по выявлению Covid-19. О неизбежности второй волны пандемии ранее заявили в ВОЗ.

О возможности поставок рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на конференции "Глобальная цель - объединимся ради будущего". Об этом сообщает ТАСС.

"С первых дней Россия оказывает поддержку государствам Европы, Америки и Азии, международным институтам, в том числе ШОС, Евразийскому экономическому союзу и Всемирной организации здравоохранения. С учетом риска второй волны пандемии Россия готова поставлять на мировой рынок средства прямого противовирусного действия, в том числе препараты для терапии цитокинового шторма, тест-системы и вакцины", - заявил он.

Он заверил, что Россия готова к диалогу с международными и общественными организациями по данному вопросу. По словам Мурашко, его страна занимается разработкой и производством лекарств для борьбы с Covid-19, а также диагностических тест-систем.

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