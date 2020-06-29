Сотрудники филиалов Главного управления "Ивано-Франковский областной лабораторный центр Минздрава Украины" проводят дезинфекцию источников водоснабжения на затопленных в результате наводнения территориях.

Об этом написал в своем Facebook директор центра, главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук.

По словам Савчука, сначала работники лабораторного центра провели обследование подтопленных колодцев, затем спасатели из ГСЧС полностью откачали из них воду. После этого источники водоснабжения дезинфицировали и отобрали пробы воды для проведения микробиологического и санитарно-химического исследования в лабораториях.

Ранее "Страна" писала, что медики готовятся ко вспышке кишечных инфекций в затопленных регионах Западной Украины.

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