Действующий президент Исландии переизбран на второй срок, набрав более 92% голосов
Действующий президент Исландии, 52-летний Гудни Йоханнессон, одержал победу на президентских выборах, состоявшихся 27 июня. Согласно подсчетам голосов, ему отдали предпочтение 92,2% избирателей.
Результаты голосования опубликовала исландская телерадиокомпания RÚV.
Соперник Йоханнессона, 57-летний бизнесмен и политик Гудмундур Франклин Йонссон, получил 7,8% голосов.
Такой результат не стал неожиданностью. Практически никто в стране с населением в 365 000 человек не сомневался, что Йоханнессон останется на второй срок. Об этом говорили и проведенные накануне голосования социологические исследования.
В выборах участвовали 168 821 жителей страны. Явка составила 66,9%.
Йоханнессон, который в 2016 году стал самым молодым президентом в истории страны с момента обретения независимости в 1944 году, по образованию историк. Также он известен как писатель и переводчик. В политику он решил пойти после публикации "Панамского досье" - документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, свидетельствовавших об ужасном уровне коррупции среди представителей власти.
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