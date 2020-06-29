Действующий президент Исландии, 52-летний Гудни Йоханнессон, одержал победу на президентских выборах, состоявшихся 27 июня. Согласно подсчетам голосов, ему отдали предпочтение 92,2% избирателей.

Результаты голосования опубликовала исландская телерадиокомпания RÚV.

Соперник Йоханнессона, 57-летний бизнесмен и политик Гудмундур Франклин Йонссон, получил 7,8% голосов.

Такой результат не стал неожиданностью. Практически никто в стране с населением в 365 000 человек не сомневался, что Йоханнессон останется на второй срок. Об этом говорили и проведенные накануне голосования социологические исследования.

В выборах участвовали 168 821 жителей страны. Явка составила 66,9%.

Йоханнессон, который в 2016 году стал самым молодым президентом в истории страны с момента обретения независимости в 1944 году, по образованию историк. Также он известен как писатель и переводчик. В политику он решил пойти после публикации "Панамского досье" - документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, свидетельствовавших об ужасном уровне коррупции среди представителей власти.

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