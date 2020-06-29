Мужчине, который устроил смертельную стрельбу в Харьковской области, объявили подозрение. Его подозревают в убийстве и покушении на убийство.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

"Злоумышленник обоснованно подозревается в совершении умышленного убийства и покушения на убийство граждан", - говорится в сообщении.

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, отметили в полиции.

По предварительной информации, 53-летний стрелок, житель Барвенковского района, находился в состоянии алкогольного опьянения. У него изъяли пистолет.

Ранее "Страна" рассказывала, что полиция задержала 53-летнего мужчину, который устроил стрельбу в субботу вечером в селе Гусаровка Харьковской области.

Также мы писали, что прокуратура назвала причину стрельбы в Харьковской области.